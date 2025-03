Dimitrov vence Khachanov e vai às semifinais do Masters 1000 de Miami

O tenista búlgaro Grigor Dimitrov, 15º do ranking da ATP, venceu o russo Karen Khachanov (23º) de virada por 6-7 (3), 6-4 e 7-5 num duelo de duas horas e 36 minutos de duração e se classificou para as oitavas de final do Masters 1000 de Miami.

Dimitrov, de 33 anos e finalista do Aberto de Miami em 2024, se torna com este triunfo o quarto jogador em atividade com pelo menos 100 vitórias em quadra dura de Masters 1000.

"É maravilhoso. No ano passado, acho que consegui 100 vitórias em quadras fechadas, agora isso. É lindo toda vez que você atinge um marco desses", disse Dimitrov.

"Nós nos conhecemos muito bem, praticamos muito um com o outro, então não havia realmente segredos. No final do dia, tudo se resumiu a alguns pontos".

Na próxima rodada, Dimitrov vai enfrentar o vencedor do duelo entre Brandon Nakashima (32º) e David Goffin (55º).

--- Resultados do Masters 1000 de Miami deste domingo:

3ª rodada (simples masculino):

Sebastian Korda (EUA/N.24) x Stefanos Tsitsipas (GRE/N.9) 7-6 (7/4), 6-3

Lorenzo Musetti (ITA/N.15) x Felix Auger-Aliassime (CAN/N.18) 4-6, 6-2, 6-3

Grigor Dimitrov (BUL/N.14) x Karen Khachanov (RUS/N.22) 6-7 (3/7), 6-4, 7-5

