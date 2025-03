Rússia anuncia reunião com EUA sobre a Ucrânia na próxima segunda-feira

Funcionários dos governos da Rússia e dos Estados Unidos abordarão a situação da Ucrânia durante uma reunião na Arábia Saudita na próxima segunda-feira (24), anunciou nesta quinta-feira (20) o conselheiro diplomático do presidente Vladimir Putin.

"As consultas ocorrerão na segunda-feira, 24 de março, em Riade", disse Yuri Ushakov, em declarações publicadas pelo Kremlin.

"Da parte da Rússia, participarão Grigory Karasin, presidente da comissão de assuntos internacionais do Senado, e Sergei Beseda, assessor do chefe do serviço de segurança FSB", acrescentou.

bur/jj/meb/es/fp/aa