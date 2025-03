Dorival diz que espera Colômbia propositiva em duelo pelas Eliminatórias

O Brasil espera uma Colômbia propositiva para o duelo pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, já que é uma equipe que se esforça para atacar seus adversários, admitiu nesta quarta-feira (19) o técnico da Seleção, Dorival Júnior.

"Não é só o jogo físico da Colômbia, a Colômbia joga futebol. A Colômbia põe a bola no chão, busca envolver, tem muitas qualidades. Tem um jogador como James [Rodríguez], que todos nós conhecemos muito bem, tem um meio campo muito forte, de combate e de saída de bola", disse Dorival em entrevista coletiva em Brasília.

"É uma equipe que propõe, que a todo momento irá buscar jogar contra a Seleção Brasileira. Temos que ter os cuidados suficientes e atitudes para que possamos neutralizar o máximo possível as investidas do nosso adversário e confiar na evolução que a equipe vem tendo", acrescentou o treinador.

Brasil e Colômbia se enfrentam na quinta-feira, no estádio Mané Garrincha, a partir das 21h30.

Ambas as equipes não venceram na última rodada dupla das Eliminatórias, em novembro, mas estão na zona de classificação direta para o Mundial: a Seleção ocupa a quinta colocação com 18 pontos, enquanto os colombianos estão em quarto, com 19.

"A Colômbia tem uma estrutura de jogo já muito bem definida (...) não acredito que em razão de dois ou três resultados alterem alguma coisa", ressaltou Dorival.

O treinador da Seleção lamentou a ausência de Neymar, que sofreu uma lesão muscular, mas disse que tem o time titular praticamente definido, exceto por "uma ou duas dúvidas" no meio-campo e no ataque.

Uma das questões é se Dorival vai optar pelo centroavante João Pedro, do Brighton, ou pelo ponta Savinho, do Manchester City.

"Eu confio muito e acredito muito no trabalho que vem sendo desenvolvido e acredito num futuro muito promissor. Tudo é questão de tempo, trabalho e repetição", afirmou o treinador sobre as críticas contra o desempenho da Seleção.

- Sem "inventar" -

Vivendo bom momento no Barcelona e no Real Madrid, Raphinha, Rodrygo e Vinícius Júnior são os grandes nomes no ataque, mas vêm sendo questionados por não conseguirem na Seleção repetir as atuações por seus clubes.

"Eu dou toda a liberdade possível, que quero respeitar todo aquilo que eles estão realizando nos seus clubes (...) tentamos preservar todo isso para que, no campo, eles se sintam confortáveis", explicou Dorival.

"O tempo é mínimo e não podemos ficar inventando nada num momento como esse, até para que busquemos aí esses resultados que serão muito importantes na nossa sequência", continuou.

Depois de receber a Colômbia, o Brasil terá outro jogo complicado: o clássico contra a líder Argentina, sem o lesionado Lionel Messi, na próxima terça-feira, em Buenos Aires.

"Eu quero ver a Seleção Brasileira podendo render em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer circunstância, independente do adversário que tenhamos. Nós teremos, sim, dois compromissos bem complicados, bem difíceis", afirmou Dorival.

"Nossos adversários também reconhecem a condição da Seleção Brasileira. Eu tenho certeza de que nós estamos melhorando a cada momento, eu acho que é uma subida gradativa que vem acontecendo. Espero eu que continuemos nesse processo, já que serão dois resultados fundamentais", acrescentou.

raa/app/cl/cb/aam