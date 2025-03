Báez perde para Bublik na estreia no Masters 1000 de Miami

A primeira rodada do Masters 1000 masculino de Miami começou nesta quarta-feira (19) com a derrota do argentino Sebastián Báez diante do cazaque Alexander Bublik por 6-3 e 6-4.

Báez, 36º no ranking da ATP, não conseguiu mostrar nos Estados Unidos o alto nível que exibiu na temporada sul-americana no saibro em fevereiro, na qual conquistou o título no Rio de Janeiro e chegou à final em Santiago, no Chile.

Nas quadras rápidas norte-americanas, o tenista portenho sofreu duas eliminações logo na primeira rodada, a começar pela de Indian Wells contra o italiano Matteo Gigante.

Em Miami sucumbiu ao tênis agressivo de Bublik, que cometeu nove erros forçados a mais que Baez, mas também registrou nove aces contra nenhum do argentino.

Nesta quarta-feira também foram definidos os primeiros adversários do espanhol Carlos Alcaraz e do sérvio Novak Djokovic.

O belga David Goffin, 55º do ranking da ATP, vai enfrentar Alcaraz, campeão em Miami na edição de 2022, após vencer de virada na primeira fase o australiano Aleksandar Vukic por 2-6, 6-4 e 6-2.

Já o australiano Rinky Hijikata terá pela frente Djokovic depois de vencer outro tenista sérvio, Hamad Medjedovic, por 7-5, 3-6 e 7-5.

-- Resultados desta quarta-feira do Aberto de Miami:

- Primeira rodada (masculino):

Rinky Hijikata (AUS) x Hamad Medjedovic (SRB) 7-5, 3-6, 7-5

Alexander Bublik (CAZ) x Sebastián Báez (ARG) 6-3, 6-4

David Goffin (BEL) x Aleksandar Vukic (AUS) 2-6, 6-4, 6-2

Tristan Schoolkate (AUS) x Ethan Quinn (EUA) 6-0, 6-2

gbv/ma/aam