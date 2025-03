Filho de Buffon decide defender seleção da República Tcheca

Louis Buffon, filho mais velho do ex-goleiro italiano Gianluigi Buffon, declarou nesta quarta-feira (19) que vê seu futuro na seleção da República Tcheca, país de sua mãe, a modelo Alena Seredova.

O atacante de 17 anos, nascido em Turim, que estreou na Serie B pelo Pisa no dia 9 de março, chegou a Praga para uma concentração com a seleção tcheca sub-18 para a disputa de um torneio em Portugal.

"Falei com a minha família e decidi que jogar pela República Tcheca seria a melhor opção para a minha carreira e o meu desenvolvimento como jogador", declarou Louis em entrevista realizada pela Federação Tcheca de Futebol (FACR).

"Minha mãe obviamente ficou muito feliz, mas meu pai também, porque foi a minha primeira convocação para a seleção", acrescentou o jovem.

Gianluigi Buffon, vencedor de dez títulos do Campeonato Italiano com a Juventus e campeão do Mundo pela 'Azzurra' em 2006, se casou com a modelo, apresentadora de TV e atriz Alena Seredova em 2011.

O casal, que tem dois filhos, se divorciou três anos depois.

