PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Hamas segue aberto às negociações apesar dos bombardeios israelenses contra Gaza

EUA RÚSSIA UCRÂNIA: Zelensky alerta contra qualquer concessão à Rússia antes de ligação com Trump

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

GAZA:

Hamas segue aberto às negociações apesar dos bombardeios israelenses contra Gaza

O movimento palestino Hamas afirmou nesta quarta-feira que continua aberto às negociações, mas exigiu o respeito do acordo de trégua com Israel, após uma série de bombardeios fatais contra Gaza.

=== EUA RÚSSIA UCRÂNIA ===

KIEV:

Zelensky alerta contra qualquer concessão à Rússia antes de ligação com Trump

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, alertou nesta quarta-feira (19) contra qualquer concessão à Rússia antes de uma ligação com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, depois que Moscou e Washington concordaram com uma trégua parcial no dia anterior.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Suprema Corte repreende Trump por pedir destituição de juiz

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta terça-feira a destituição do juiz que ordenou a suspensão da expulsão de imigrantes com base em uma lei de guerra do século XVIII, um ataque ao Judiciário que lhe valeu uma repreensão do chefe da Suprema Corte.

MARACAIBO:

'Pesadelo americano': a angústia pelos venezuelanos deportados por Trump a El Salvador

Um vídeo de Mervin Yamarte, com a cabeça raspada e o olhar baixo, alertou sua família sobre sua deportação dos Estados Unidos e prisão em El Salvador. Ele é acusado de pertencer ao Tren de Aragua, uma gangue criminosa de seu país, a Venezuela.

MÉXICO:

Lidar com Trump: o método Sheinbaum

Como lidar, sem ceder, com um vizinho inconveniente com quem não se pode discutir? A presidente mexicana Claudia Sheinbaum tem conseguido até agora com seu colega americano, Donald Trump, ideologicamente opositor.

AEROPORTO INTERNACIONAL JOHN F. KENNEDY:

'Caos organizado': aeroporto de Nova York passa por reformas, mas continua operacional

O aeroporto JFK de Nova York, principal porta de entrada para os Estados Unidos, passa por uma grande reforma, com a construção de novos terminais, pontes, estradas e infraestruturas, enquanto continua operando normalmente.

-- EUROPA

ISTAMBUL:

Prefeito de Istambul, principal opositor do presidente Erdogan, é detido sob acusação de 'corrupção'

O prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, principal opositor do presidente turco Recep Tayyip Erdogan, foi detido nesta quarta-feira (19), assim como dezenas de colaboradores e deputados e integrantes de seu partido, que denuncia um "golpe de Estado" contra a oposição.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

GENEBRA:

Número de pessoas obrigadas a fugir por desastres climáticos bate recorde

Centenas de milhares de pessoas foram forçadas a fugir no ano passado devido a catástrofes climáticas, números que evidenciam a necessidade urgente de um sistema de alerta precoce para todo o planeta, destacou a ONU nesta quarta-feira (19).

OURAY:

Parque de gelo ameaçado por mudança climática encontra aliado em mina dos EUA

O melhor lugar para a escalada no gelo nos Estados Unidos enfrentava um futuro incerto à medida que as mudanças climáticas ameaçavam seus recursos hídricos, até que um salvador inesperado veio ao seu resgate: uma mina de prata.

PENDLETON:

Druidas, bruxas e xamãs: o ressurgimento do paganismo no Re

Embora muitas vezes considerados excêntricos e às vezes ridicularizados, druidas, bruxas e outros seguidores do paganismo veem seu número aumentar no Reino Unido.

=== ESPORTES ===

-- COI ELEIÇÕES

LAUSANNE:

Samaranch, Coe e Coventry são os favoritos para presidir o COI

A disputa para suceder Thomas Bach como presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI) chega ao seu clímax na quinta-feira (20) com a votação em Costa Navarino (Grécia), na qual Juan Antonio Saramanch Junior, Sebastian Coe e Kirsty Coventry são apontados como favoritos entre os sete candidatos.

LAUSANNE:

Sete candidatos para suceder Thomas Bach no COI

Sete candidatos, entre eles o espanhol Juan Antonio Samaranch Jr. e o ex-campeão olímpico britânico Sebastian Coe, disputarão na quinta-feira (20) a sucessão do alemão Thomas Bach à frente do Comitê Olímpico Internacional (COI).

LAUSANNE:

Thomas Bach deixa um COI próspero, mas muito centralizado

No momento de passar o bastão após doze anos à frente do COI, o alemão Thomas Bach estancou a crise de falta de candidaturas para sediar os Jogos Olímpicos e deixa para trás uma instituição próspera mas muito centralizada.

