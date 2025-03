EUA examina proibição de viagens que afetaria 43 países, afirma NYT

O governo de Donald Trump examina uma nova proibição de viagens que poderia afetar cidadãos de dezenas de países em vários níveis, informa o jornal The New York Times.

O NYT afirma que, segundo funcionários do governo que solicitaram anonimato, o rascunho com a lista de países inclui 43 nações, com três categorias de restrições de viagens.

A categoria vermelha será a de países cujos cidadãos não poderão entrar nos Estados Unidos e incluiria Afeganistão, Butão, Cuba, Irã, Líbia, Coreia do Norte, Somália, Sudão, Síria, Venezuela e Iêmen.

Outros 10 países na categoria laranja - Belarus, Eritreia, Haiti, Laos, Mianmar, Paquistão, Rússia, Serra Leoa, Sudão do Sul e Turcomenistão - teriam restrições severas de visto.

"Nestes casos, os viajantes a negócios poderiam ser autorizados a entrar, mas não aqueles que viajam com vistos de imigrante ou turista", segundo o jornal.

Outros 22 países em uma lista amarela teriam 60 dias para responder às preocupações dos Estados Unidos ou enfrentariam o risco de mudança para uma das categorias mais rigorosas.

Em um de seus primeiros atos como presidente, Trump congelou a admissão de refugiados e quase toda a ajuda externa.

