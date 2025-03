PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Rússia quer mais negociações com EUA sobre possível trégua na Ucrânia

EUA ORÇAMENTO GOVERNO: EUA à beira da paralisação orçamentária

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

MOSCOU:

Rússia quer mais negociações com EUA sobre possível trégua na Ucrânia

O Kremlin anunciou, nesta sexta-feira (14), que o presidente russo, Vladimir Putin, enviou uma mensagem a seu homólogo americano, Donald Trump, sobre a trégua temporária que os Estados Unidos propõem na Ucrânia e que espera novas conversas com Washington sobre o assunto.

(Rússia conflito diplomacia Ucrânia, 650 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== EUA ORÇAMENTO GOVERNO ===

WASHINGTON:

EUA à beira da paralisação orçamentária

Os Estados Unidos estão à beira de uma paralisação parcial do governo federal nesta sexta-feira (14) devido à falta de acordo no Senado sobre um texto orçamentário apoiado pelo presidente Donald Trump e rejeitado pelos democratas.

(EUA orçamento política parlamento)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

OTTAWA:

Carney assume o governo do Canadá em meio a ameaças dos EUA

Mark Carney, ex-presidente do banco central do Canadá, toma posse nesta sexta-feira(14) como o novo primeiro-ministro do país, após dez anos de governo de Justin Trudeau, em meio a ameaças comerciais e de anexação por parte dos Estados Unidos.

(Canadá governo política, 480 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

GUADALAJARA:

O que se sabe sobre a descoberta de restos humanos em um centro de treinamento criminoso no México?

O drama dos desaparecidos no México, que cresce entre vítimas impotentes e investigações sem resultados, ressurgiu com força após a descoberta de ossos incinerados em um local onde traficantes de drogas treinavam pessoas recrutadas supostamente à força.

(México crime narcotráfico)

DENVER:

Meu filho 'não é criminoso': imigrantes detidos nas patrulhas de Trump

Pablo Morales não tem nada contra Donald Trump e não se preocupou com as ameaças do presidente dos Estados Unidos de deportações massivas porque ele, imigrante cubano, pensou que só seriam afetados aqueles que cometeram crimes.

(EUA presos política imigração)

-- EUROPA

VATICANO:

Papa completa quatro semanas de hospitalização com quadro 'estacionário'

O papa Francisco permanece com um quadro de saúde "estacionário" nesta sexta-feira (14), dia em que a internação no hospital romano Gemelli para tratar uma pneumonia dupla completa quatro semanas, mas com sinais de melhoras nos últimos dias.

(Vaticano religião Papa saúde, 430 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

PARIS:

O intenso debate entre historiadores sobre o fantasma dos anos 1930

Um fantasma percorre os círculos acadêmicos na Europa e nos Estados Unidos: a possibilidade de que o planeta esteja enfrentando uma crise internacional como a da década de 1930, que culminou em uma conflagração mundial, devido ao presidente Donald Trump.

(UE EUA história conflito política Ucrânia, 640 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

PEQUIM:

China e Rússia pedem fim das sanções contra o Irã por seu programa nuclear

China e Rússia pediram nesta sexta-feira (14) o fim das sanções "ilegais" contra Teerã, em conversações tripartites em Pequim em um contexto de forte pressão de Washington sobre o programa nuclear iraniano.

(China EUA Rússia Irã diplomacia energia, 570 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

HONG KONG:

Museu de Hong Kong coloca Picasso em diálogo com a arte asiática

Há mais de um século, Pablo Picasso transformou a basílica do Sacré Coeur, em Paris, em uma teia de linhas emaranhadas em sua tela, desconstruindo a realidade com as pinceladas do mestre cubista.

(HongKong China arte, 450 palavras, já transmitida)

TÓQUIO:

Cientistas cartografam o leito marinho, mais desconhecido do que a Lua

O fundo do mar cobre três quartos do planeta, mas está menos cartografado do que a Lua. Contudo, há alguns anos, uma iniciativa global trabalha para obter uma imagem clara dessa parte tão desconhecida do mundo.

(Oceanografia meio ambiente ciência oceano, 750 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com