Queda surpreendente do PIB britânico em janeiro intensifica pressão sobre o governo

O PIB britânico registrou contração de 0,1% em janeiro, segundo dados oficiais publicados nesta sexta-feira (14), o que intensifica a pressão sobre o governo trabalhista a poucos dias de anúncios de cortes orçamentários.

A economia do Reino Unido cresceu 0,4% em dezembro e 0,1% no conjunto do último trimestre de 2024.

Mas em janeiro sofreu uma "desaceleração considerável da produção manufatureira", afirmou o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS) nesta sexta-feira. O dado surpreendeu, já que o mercado esperava um leve crescimento.

O governo trabalhista do primeiro-ministro Keir Starmer anunciou que o crescimento é uma de suas prioridades, mas a economia não decolou desde que ele assumiu o poder em julho.

Nos próximos dias, o governo deve anunciar vários cortes orçamentários, em particular na área social, para equilibrar as contas públicas. Tudo isso no momento em que o país prevê, de modo paralelo, aumentar os gastos militares.

ode/nth/avl/pb/fp