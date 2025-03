Indicação de Trump para liderar principal agência de saúde dos EUA é retirada

A indicação de David Weldon, feita pelo presidente Donald Trump para dirigir a principal agência sanitária dos Estados Unidos, foi retirada, anunciou nesta quinta-feira (13) um comitê do Senado, em meio de uma forte polêmica no lado republicano por seu ceticismo ante as vacinas.

"Após a retirada da candidatura do doutor David Weldon para dirigir os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), a audiência de hoje está cancelada", anunciou em um comunicado a Comissão de Saúde do Senado americano.

A retirada do nome de Weldon, ex-legislador republicano e médico, representa um revés para a administração Trump, que até agora havia conseguido a confirmação do Senado para praticamente todas suas indicações.

Um dos que passou no filtro do Senado foi Robert F. Kennedy Jr., que foi aceito como secretário de Saúde, apesar de ter mostrado durante sua carreira seu ceticismo sobre as vacinas.

