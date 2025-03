PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

GB BRASIL JULGAMENTO TRAGÉDIA: Processo em Londres por tragédia ambiental em Mariana chega ao fim

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Negociadores americanos viajam à Rússia para falar sobre proposta de trégua na Ucrânia

PAPA SAÚDE ANIVERSÁRIO: Hospitalizado, Francisco completa 12 anos como papa com futuro incerto

=== GB BRASIL JULGAMENTO TRAGÉDIA ===

LONDRES:

Processo em Londres por tragédia ambiental em Mariana chega ao fim

O julgamento contra a mineradora australiana BHP pelo rompimento da barragem de Fundão, em 2015 no subdistrito de Bento Rodrigues, em Mariana, Minas Gerais, termina nesta quinta-feira (13) em Londres, à espera de um veredicto, que deve ser anunciado em alguns meses, com 630.000 pessoas afetadas reivindicando indenizações.

(Brasil meio ambiente minas empresas GB Austrália, 590 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

MOSCOU:

Negociadores americanos viajam à Rússia para falar sobre proposta de trégua na Ucrânia

O Kremlin aguarda nesta quinta-feira (13) representantes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para abordar a proposta americana de um cessar-fogo de 30 dias na Ucrânia, aceita por Kiev três anos após o início da ofensiva russa.

(Rússia Ucrânia EUA conflito diplomacia)

=== PAPA SAÚDE ANIVERSÁRIO ===

VATICANO:

Hospitalizado, Francisco completa 12 anos como papa com futuro incerto

Jorge Bergoglio completa 12 anos como papa Francisco nesta quinta-feira (13) ainda em um hospital de Roma, onde está internado há quase quatro semanas, um momento simbólico, quando seu estado de saúde frágil - embora o pontífice esteja fora de perigo - provoca dúvidas sobre seu futuro.

(Vaticano religião igreja papa saúde, 750 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

VATICANO:

Doze anos de papa Francisco: reformas, diplomacia e luta contra a pedofilia

O papa Francisco, de 88 anos e hospitalizado há quase quatro semanas em Roma, completa nesta quinta-feira (13) 12 anos de pontificado. A seguir, as principais medidas desde sua eleição, que em algumas ocasiões enfrentaram uma feroz oposição interna.

(Religião saúde igreja, 770 palavras, já transmitida)

TORVAIANICA:

Trans latinas a quem Francisco 'abriu as portas' rezam pela sua recuperação

Com a frase "Quem sou eu para julgar?", o papa Francisco abriu as portas da Igreja para a comunidade LGBTQIA+, um marco de seu pontificado. No entanto, para um grupo de prostitutas trans latino-americanas na costa romana, seu apoio também é terreno.

(Religião prostituição papa AmLat LGBT Itália, 750 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

--- AMÉRICAS

CARACAS:

Primeiro banco de alimentos para enfrentar a fome é fundado na Venezuela

Uma casa em Caracas abriga caixas com biscoitos, arroz, farinha, macarrão, feijão: 5,5 toneladas de alimentos formam o capital inicial para o primeiro banco de alimentos na Venezuela, onde a fome afeta 17% da população.

(Venezuela pobreza alimentos)

-- EUROPA

LONDRES:

Processo em Londres por tragédia ambiental em Mariana chega ao fim

O julgamento contra a mineradora australiana BHP pelo rompimento da barragem de Fundão, em 2015 no subdistrito de Bento Rodrigues, em Mariana, Minas Gerais, termina nesta quinta-feira (13) em Londres, à espera de um veredicto, que deve ser anunciado em alguns meses, com 630.000 pessoas afetadas reivindicando indenizações.

(Brasil meio ambiente minas empresas GB Austrália, 590 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

Também anunciada em Principais Notícias

-- ORIENTE MÉDIO

GENEBRA:

ONU acusa Israel de 'atos genocidas' por ataques à saúde reprodutiva em Gaza

Uma investigação das Nações Unidas concluiu que Israel efetuou "atos genocidas" na Faixa de Gaza com a destruição sistemática de instalações de saúde sexual e reprodutiva.

(ONU Palestinos Mulheres conflito genocídio Israel guerra saúde direitos, 570 palavras, já transmitida)

GENEBRA:

Palestinos relatam na ONU abusos sexuales infligidos por israelenses

Com os rostos descobertos, cidadãos palestinos denunciaram agressões e violência sexual sofridas por agentes penitenciários e colonos israelenses diante de um painel de especialistas das Nações Unidas em Genebra.

(Palestinos Israel conflito ONU direitos, 580 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Mulheres em busca de seu lugar na indústria masculina dos jogos eletrônicos

Cinco anos depois dos primeiros escândalos de assédio que sacudiram a indústria dos jogos eletrônicos, uma dezena de funcionárias contaram à AFP os atos sexistas que viram e sofreram, e expressam sua preocupação por um retrocesso devido à crise econômica.

(Mulheres justiça empresas assédio lazer, 870 palavras, já transmitida)

PARIS:

Financiamento climático posto em xeque à medida que doadores reduzem ajuda

Nuvens carregadas pairam sobre as promessas das nações ricas de financiar a luta contra a mudança climática nos países mais pobres, em meio à pressão para cortar orçamentos de ajuda ao desenvolvimento.

(Clima financiamento, 620 palavras, já transmitida)

KHARKHORIN:

Pastores da Mongólia vivem no limite devido à mudança climática

Um ano após um inverno devastador ter dizimado quase todo o seu rebanho de ovelhas, o pastor Zandan Lkhamsuren ainda calcula os danos causados pelo clima extremo e cada vez mais imprevisível na Mongólia.

(Mongólia clima agricultura, 570 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento das oitavas de final da Liga Europa

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com