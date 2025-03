AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 13 DE MARÇO DE 2025 ATÉ QUINTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2025

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUINTA-FEIRA, 13 DE MARÇO DE 2025

Mundo

MUNDO - Mês sagrado muçulmano do Ramadã (TBC) - (até 30)

América

(*) SAN ISIDRO (Argentina) - Julgamento de profissionais de saúde acusados de homicídio de Diego Maradona - (até 17 de Julho)

CARACAS (Venezuela) - O primeiro banco de alimentos da Venezuela -

QUITO (Equador) - Ministério Público investigará desaparecimento de quatro adolescentes em operação militar no Equador - (até 30 de Março 2025)

QUITO (Equador) - Equador declara emergência em seis províncias por fortes chuvas - (até 31 de Março)

Oriente Médio e África do Norte

JERUSALÉM - Segunda trégua na guerra entre Israel e Hamas - (até 20 de Março)

SEXTA-FEIRA, 14 DE MARÇO DE 2025

Mundo

MUNDO - "Lua de Cobre": Eclipse lunar total visto na América do Norte e do Sul - 01H57

DOMINGO, 16 DE MARÇO DE 2025

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Apoiadores de Bolsonaro marcham contra o governo Lula - 11H00

TERÇA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2025

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - (até 19)

QUARTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2025

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dá uma entrevista coletiva no final da reunião do Comitê de Política Monetária - 16H30