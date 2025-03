EUA endurece regras de permanência para canadenses

Os Estados Unidos exigirão que os canadenses que visitarem o país por mais de 30 dias se apresentem às autoridades e tenham suas impressões digitais coletadas, informou o Registro Federal nesta quarta-feira (12), em meio a tensões comerciais entre os dois vizinhos.

A nova exigência, que deve entrar em vigor em 11 de abril, afetaria entre 2,2 e 3,2 milhões de pessoas, de acordo com o Departamento de Segurança Nacional.

Afetará particularmente os aposentados canadenses, conhecidos como "aves migratórias", que se estabelecem em estados do sul, como Flórida, Texas e Carolina do Sul, durante os meses de inverno. Estima-se que haja cerca de 900.000 canadenses nessa situação.

Os novos requisitos de permanência são outro reflexo da deterioração dos laços entre os dois países — aliados históricos — desde que o presidente Donald Trump assumiu o cargo em janeiro.

Isso acontece no mesmo dia em que as tarifas de 25% impostas pelos Estados Unidos sobre as importações de aço e alumínio entraram em vigor, um duro golpe para o Canadá, que já enfrenta uma tarifa adicional de 25% sobre outros produtos.

Ao mesmo tempo, Trump afirmou repetidamente que o Canadá deveria se tornar o "estado 51" dos Estados Unidos, uma provocação que alguns consideram uma ameaça de anexação.

