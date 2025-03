Wall Street volta a cair com incertezas sobre tarifas

A bolsa de Nova York fechou em queda nesta terça-feira (11), em um mercado que se move ao ritmo das declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as tarifas, uma incerteza que causa aversão ao risco entre os operadores.

O índice Dow Jones caiu 1,14%; o tecnológico Nasdaq, 0,18%; e o índice ampliado S&P 500, 0,76%.

A bolsa de Nova York evoluiu com grande volatilidade hoje, sem uma direção clara, um dia depois de um forte recuo do Nasdaq de 4%, causado pelas crescentes preocupações com uma recessão nos Estados Unidos.

"A volatilidade não é um fenômeno novo nas últimas semanas, e em grande parte se deve à incerteza sobre elementos como os aranceles aduaneiros", afirmou à AFP Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

Trump lançou nesta terça-feira novas ameaças comerciais contra o Canadá, dizendo que duplicaria a taxa tarifária sobre o aço e o alumínio canadenses para 50%, antes de recuar, como confirmou o assessor comercial do presidente, Peter Navarro.

"Quanto mais tempo [a administração] continuar aplicando essa abordagem política, mais inseguros estarão os consumidores e mais reduzirão seus gastos, e menos (...) as empresas americanas farão crescer seus negócios", disse Hogan.

Assim, "quanto mais persistir a incerteza, mais dispostos estarão os investidores a retirar dinheiro da mesa", concluiu.

Agora, os investidores aguardam a publicação do índice de preços ao consumidor (IPC) de fevereiro nos Estados Unidos, que será divulgado antes da abertura da sessão de quarta-feira.

Destacou-se no mercado de ações a leve recuperação do Nasdaq após as perdas do dia anterior, impulsionada por Nvidia (+1,66%) e Tesla (+3,79%), um dia depois de sua queda acentuada.

ni/mr/db/ag/dga/am