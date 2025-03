'Simeone é um grande treinador e temos ideias de futebol muito parecidas', diz Ancelotti

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, elogiou nesta terça-feira (11) o argentino Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, antes de as duas equipes se enfrentarem pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, no estádio Metropolitano.

"Considero Simeone um grande treinador do futebol. Temos uma ideia de futebol muito parecida", afirmou Ancelotti em entrevista coletiva na véspera do confronto decisivo entre 'madridistas' e 'colchoneros' na Champions. No jogo de ida, no Santiago Bernabéu, o time merengue venceu por 2 a 1.

O italiano espera um duelo vibrante na quarta-feira. "Os clássicos sempre foram equilibrados e o de amanhã será exatamente a mesma coisa. Será decidido nos pequenos detalhes como sempre. Chegamos bem e motivados, como sempre estamos nesta competição", destacou.

"É um jogo que nos permite continuar sonhando com o título. Este ano é um pouco mais complicado, mas queremos continuar competindo até o último jogo", acrescentou Ancelotti, que espera uma postura muito ofensiva do Atlético.

Por sua vez, o meio-campista Aurélien Tchouaméni falou sobre as vaias que recebeu em vários jogos no Santiago Bernabéu.

"Quando começo cada jogo o mais importante é estar focado no que tenho que fazer em campo. Claro que escuto as vaias, mas cada jogo tem sua história", admitiu o jogador francês.

Tchouaméni também comentou que jogar no meio é muito diferente do que como zagueiro: "Na defesa você não tem a bola por tanto tempo e precisa se adaptar".

Perguntado sobre seu compatriota Kylian Mbappé, disse que o atacante está bem.

"Kylian quer ganhar e fazer gols em todos os jogos. Ele quer jogar no mais alto nível o tempo todo. Não tem nenhum problema com ele", ressaltou Tchouaméni.

