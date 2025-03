Neymar é alvo de críticas após curtir Carnaval e desfalcar o Santos

O atacante Neymar se tornou o centro mais uma polêmica ao desfalcar o Santos na eliminação diante do Corinthians (2 a 1) na semifinal do Campeonato Paulista, no domingo, dias depois de curtir o Carnaval no Rio de Janeiro.

O astro de 33 anos ficou no banco de reservas na Neo Química Arena por conta de um desconforto na coxa esquerda, como o próprio explicou em uma mensagem no Instagram.

Mesmo sem estar relacionado, Neymar foi para o estádio e inclusive fez movimentos de aquecimento, mas não estava em condições de jogo, segundo o presidente do Santos, Marcelo Teixeira.

Nem o clube nem o jogador especificaram a natureza da lesão, que segundo o craque aconteceu no mesmo dia em que Dorival Júnior convocou a Seleção Brasileira para os jogos contra Colômbia (20 de março) e Argentina (25) pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

"Infelizmente faz parte do futebol... não deu hoje, mas voltaremos ainda mais fortes", escreveu 'Ney', que está há quase um ano e meio sem jogar pela Seleção.

Sua ausência contra o Corinthians no Paulistão não foi bem recebida por alguns torcedores santistas e pela imprensa, que questionaram o craque por ter viajado ao Rio de Janeiro no início da semana para curtir o Carnaval.

Neymar foi ao Rio depois que o Santos se classificou para a semifinal ao vencer o Bragantino por 2 a 1 no domingo e aproveitou a folga de dois dias na 'Cidade Maravilhosa'.

"Se estava mesmo machucado, por que foi ao Rio de Janeiro pular Carnaval? Por que não focou na sua recuperação durante a semana?" escreveu o colunista Milton Neves no portal UOL.

"Futebol em segundo plano?", questionou o comentarista Mauro Cezar Pereira.

Neymar voltou aos treinos na quarta-feira e, no dia seguinte, segundo sua versão, sofreu a lesão que o tirou da semifinal.

"Ele vem num processo de recuperação. Temos que entender isso", disse o presidente do Santos no programa de televisão Domingo Esportivo.

Marcelo Teixeira também descartou que a ausência de Neymar contra o Corinthians se deu pelo desejo do jogador de chegar bem para os jogos da Seleção.

"Não é pensando em seleção brasileira, é porque ele não teria condições de estar", reafirmou o dirigente.

