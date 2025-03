Florian Wirtz tem lesão confirmada e vira desfalque para o Leverkusen

O Bayer Leverkusen confirmou nesta segunda-feira (10) que o meia-atacante Florian Wirtz vai desfalcar a equipe "por várias semanas" devido a uma lesão no ligamento do tornozelo direito, o que o deixa de fora do jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique.

O jogador de 21 anos se lesionou no sábado, na derrota do Leverkusen por 2 a 0 diante do Werder Bremen, pelo Campeonato Alemão, cinco minutos depois de ter entrado em campo.

Com 15 gols e 13 assistências nesta temporada, Wirtz será uma ausência importante para a equipe, que na terça-feira recebe o Bayern de Munique precisando reverter a derrota por 3 a 0 no jogo de ida das oitavas da Champions.

Além da disputa do torneio continental, o Bayer Leverkusen é o vice-líder da Bundesliga e está na semifinal da Copa da Alemanha.

Wirtz também deverá desfalcar a seleção alemã nas quartas de final da Liga das Nações da Uefa, contra a Itália, no final de março.

