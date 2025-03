PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA: Ucrânia propõe cessar-fogo aéreo e marítimo em negociações com os EUA

ISRAEL PALESTINOS: Delegação de Israel viaja ao Catar para negociar próxima fase da trégua em Gaza

=== UCRÂNIA RÚSSIA ===

KIEV:

Ucrânia propõe cessar-fogo aéreo e marítimo em negociações com os EUA

A Ucrânia proporá uma trégua aérea e naval com a Rússia durante negociações com uma delegação dos EUA na Arábia Saudita na terça-feira, disse uma alta autoridade ucraniana à AFP nesta segunda-feira (10).

=== ISRAEL PALESTINOS ===

JERUSALÉM:

Delegação de Israel viaja ao Catar para negociar próxima fase da trégua em Gaza

Israel enviará uma delegação ao Catar nesta segunda-feira (10) para retomar as negociações sobre a prorrogação da frágil trégua na Faixa de Gaza, estabelecida com o movimento palestino Hamas e com o qual persistem grandes divergências.

GAZA:

Na falta de barcos, pescadores de Gaza usam portas de geladeiras como pranchas de remo

Quando o Exército israelense destruiu seu barco, Khaled Habib teve uma ideia: usar a porta de uma geladeira velha como prancha de remo e pescar no porto da Cidade de Gaza.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

--- AMÉRICAS

WASHINGTON:

OEA se prepara para eleger chanceler do Suriname como seu secretário-geral

O chanceler do Suriname, Albert Ramdin, tem as cartas na mão para se tornar o novo secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA) nesta segunda-feira (10), durante uma assembleia geral extraordinária em Washington.

CATATUMBO:

Comandantes do ELN alertam sobre uma 'guerra total' na Colômbia

Comandantes do Exército de Libertação Nacional (ELN) em Catatumbo, região fronteiriça entre a Colômbia e a Venezuela, afirmam que "o confronto vai continuar" diante de qualquer ação militar do governo colombiano que, alegam, passou da política de paz para a "guerra total".

-- EUROPA

VATICANO:

Papa apresenta sinais de melhora, mas é 'cedo demais' para deixar o hospital

O papa Francisco, há mais de três semanas hospitalizado por uma pneumonia, apresenta sinais de melhora mas ainda "é cedo demais" para voltar para casa, informou nesta segunda-feira(10) uma fonte do Vaticano.

MADRI:

Pessoas recorrem a sorteio para conseguir alugar apartamento na Espanha

Lorena Pacheco conseguiu finalmente alugar um apartamento, graças a um sorteio da prefeitura de Madri, um fato que evidencia o drama da crise da habitação que afeta a Espanha e sua capital.

-- ORIENTE MÉDIO

LATAKIA:

Síria anuncia investigação de massacres de civis que provocaram indignação internacional

O presidente sírio interino, Ahmad al Sharaa, ordenou neste domingo (9) que uma "comissão independente" investigue os massacres de civis no oeste do país, que deixaram quase mil mortos segundo uma ONG - um surto de violência que provocou indignação internacional.

=== ECONOMIA ===

KINSHASA:

RD Congo aposta em congelar a exportação de cobalto para frear queda de preços

A República Democrática do Congo (RDC) suspendeu temporariamente a exportação de cobalto para tentar conter a queda dos preços do mineral, mas especialistas advertem que a medida é arriscada.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

HOUSTON:

Indústria energética se reúne nos EUA depois de Trump eliminar agenda climática

As principais figuras da indústria energética se reúnem em Houston essa semana na maior conferência desde que Donald Trump voltou à Casa Branca para defender os combustíveis fósseis e desfazer o legado climático de Joe Biden.

PARIS:

Mercado de arte sofre com a instabilidade mundial

Os conflitos na Ucrânia e Oriente Médio, além da incerteza política internacional afetaram o mercado de arte em 2024, que perdeu 33,5% de seu volume de negócios, registrando 9,9 bilhões de dólares (57 bilhões de reais), segundo o relatório anual Artprice publicado nesta segunda-feira(10).

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

