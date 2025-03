Ucrânia vai propor cessar-fogo por mar e ar nas negociações com EUA, diz fonte de Kiev à AFP

A delegação ucraniana vai propor à Rússia uma trégua por mar e ar durante as negociações com funcionários do governo dos Estados Unidos na terça-feira na Arábia Saudita, declarou à AFP uma fonte de alto escalão do governo de Kiev.

"Temos uma proposta para uma trégua no ar e uma trégua no mar, porque estas são as opções de cessar-fogo que são fáceis de implementar e supervisionar, e é possível começar por elas", disse a fonte, que pediu anonimato.

