Papa Francisco teve mais uma 'noite tranquila', anuncia Vaticano

O papa Francisco passou "uma noite tranquila", informou o Vaticano nesta segunda-feira (10), um dia após o pontífice de 88 anos agradecer aos médicos pelo atendimento nas mais de três semanas em que está hospitalizado.

O líder dos quase 1,4 bilhão de católicos no mundo tem mostrado leves sinais de melhora nos últimos dias e parece responder bem ao tratamento contra a pneumonia.

"O papa teve uma noite tranquila, está descansando," afirma um comunicado do Vaticano.

No domingo, ao meio-dia, o pontífice agradeceu aos profissionais da saúde em sua mensagem dominical do Angelus, que pela quarta semana consecutiva enviou por escrito, ao invés de pronunciá-la no Palácio Apostólico na Praça de São Pedro.

"Irmãos e irmãs, durante a minha longa hospitalização, eu também experimentei o esmero no serviço e a ternura no cuidado, especialmente por parte dos médicos e profissionais de saúde, a quem agradeço do fundo do meu coração", escreveu ele.

O papa não aparece em público desde que foi internado em 14 de fevereiro no Hospital Gemelli de Roma.

Os médicos não se pronunciaram sobre quanto tempo deve durar a internação, nem sobre o tempo que pode levar a convalescença de Jorge Bergoglio, em pleno "Ano Santo" com milhares de peregrinos em Roma.

A hospitalização, a quarta e mais longa desde 2021, gera preocupação devido aos problemas prévios que debilitaram a saúde de Francisco nos últimos anos: cirurgias no cólon e no abdômen, e dificuldades para caminhar.

E também levanta a questão de sua capacidade de desempenhar suas funções, em particular quando o direito canônico não prevê nenhum dispositivo em caso de um problema grave que possa afetar sua lucidez.

