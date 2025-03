Cinco detentos foram encontrados mortos na prisão do porto equatoriano de Guayaquil

Cinco presos foram encontrados mortos na sexta-feira (7) na principal prisão do porto de Guayaquil, no sudoeste do Equador, onde confrontos entre gangues de traficantes ocorreram no dia anterior, deixando 22 mortos, informou a agência penitenciária estatal (SNAI).

"Durante as verificações de segurança, foram encontradas cinco pessoas privadas de liberdade e sem sinais vitais" na Penitenciária do Litoral, informou o SNAI.

Este presídio tem sido palco dos piores massacres entre presos integrantes de organizações do narcotráfico que disputam o poder, com quase 500 mortos desde 2021.

O incidente ocorreu um dia depois de duas gangues trocarem tiros em uma área violenta no noroeste de Guayaquil, resultando em 22 mortos e seis feridos.

"O incidente na prisão de Guayas 1 (penitenciária) pode ser um caso de retaliação", disse uma fonte policial à AFP.

Em comunicado, o SNAI afirmou que "as causas deste lamentável incidente ainda estão sendo investigadas e as respectivas autópsias estão sendo realizadas".

Descartou a possibilidade de uma rebelião na penitenciária, que faz parte de um grande presídio que inclui uma pequena prisão de segurança máxima.

