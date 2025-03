Guerra comercial torna Copa do Mundo 'mais emocionante', diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (7), na Casa Branca, que a Copa do Mundo de Futebol de 2026, organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá e México, será "mais emocionante" no meio de uma guerra comercial com seus dois vizinhos.

Em declarações aos jornalistas no Salão Oval ao lado do presidente da Fifa, Gianni Infantino, Trump descartou que as turbulências comerciais afetem o torneio. "Acho que tornará mais emocionante", respondeu.

"A tensão é algo bom [...] torna muito mais emocionante", acrescentou Trump depois de assinar um decreto que cria formalmente o grupo de trabalho da Copa do Mundo de 2026 que ele vai presidir.

Segundo Trump, o grupo de trabalho vai ajudar a planejar o "maior evento esportivo da história".

"Vamos estabelecer um grupo de trabalho, um grupo de trabalho muito importante [...] que se ocupará da Copa do Mundo da Fifa de 2026 que, como vocês sabem, é um grande evento", sustentou.

Infantino, por sua vez, disse que a Copa do Mundo de 2026 e a Copa do Mundo de Clubes da Fifa deste ano nos Estados Unidos vão gerar 200 mil postos de trabalho e ter um impacto econômico de 40 bilhões de dólares (R$ 230 bilhões).

"E mais que isso, vamos dar alegria e felicidade para todo o mundo, e isso não tem preço", acrescentou Infantino.

"Assim que obrigado, senhor presidente, por criar este grupo de trabalho, porque é importante que todos que venham aos Estados Unidos se sintam seguros, bem-vindos, e por isso é importante que o governo crie esse grupo de trabalho da Casa Branca", afirmou o presidente da Fifa.

Infantino acrescentou que a Copa do Mundo do ano que vem, que será ampliada para 48 seleções, é o equivalente a organizar três Super Bowls da NFL – a final da principal liga de futebol americano dos Estados Unidos – por dia durante um mês.

