Wall Street fecha no azul após uma semana turbulenta

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta sexta-feira (7), recuperando-se de uma semana de números vermelhos marcada pelas voltas e incertezas sobre as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump aos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos.

O índice industrial Dow Jones ganhou 0,52%, o tecnológico Nasdaq avançou 0,70% e o ampliado S&P 500 somou 0,55%.

Após abrir em alta, Wall Street abordou com ceticismo os últimos dados de desemprego nos Estados Unidos.

De acordo com o Departamento de Trabalho, a criação de empregos em fevereiro ficou abaixo do esperado pelos analistas, com um leve aumento da taxa de desemprego para 4,1%.

No mês passado, foram criados 151 mil postos, mais que em janeiro de 2025, quando esse número foi revisado para baixo para 125 mil, mas menor que os 170 mil empregos esperados pelos analistas, segundo o consenso da MarketWatch.

No meio da jornada, os índices acionários dos Estados Unidos subiram após o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell.

Powell estimou nesta sexta-feira que a economia americana enfrenta um "alto nível de incerteza" e que o Fed poderia "esperar uma maior clareza" em relação às reformas empreendidas pelo novo governo federal antes de ajustar as taxas de juros.

"O novo governo está trabalhando para implementar reformas políticas significativas em quatro áreas: comércio, imigração, política fiscal e regulamentação", destacou o presidente do banco central.

"A incerteza em torno dessas reformas e seus potenciais efeitos permanece elevada", acrescentou.

Wall Street sofreu uma semana turbulenta após os anúncios do republicano Trump sobre suas tarifas, incluindo recuos apenas em determinadas categorias de produtos provenientes do México ou Canadá. Os três principais índices americanos caíram nesse período entre 2,37% e 3,45%.

