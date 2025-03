Vidal e Alexis Sánchez encabeçam lista de convocados do Chile para enfrentar Paraguai e Equador

Arturo Vidal e Alexis Sánchez, pilares da 'Geração de Ouro', lideram o elenco da seleção chilena para os próximos duelos contra Paraguai e Equador pelas Eliminatórias Sul-Smericanas para a Copa do Mundo de 2026, informou nesta sexta-feira (7) a federação local de futebol.

O técnico de 'La Roja', o argentino Ricardo Gareca, voltou a utilizar os veteranos que deram ao Chile suas maiores glórias em torneios internacionais: a Copa América de 2015 e a Copa América Centenário de 2016.

Junto a Vidal e Sánchez, a lista marca também o retorno do meio-campista Charles Aránguiz.

Com eles, Gareca busca manter viva as chances do Chile de pelo menos se classificar para a repescagem após uma campanha medíocre.

Com nove pontos em doze rodadas disputadas (de 18), 'La Roja' está na penúltima colocação das Eliminatórias Sul-Americanas, que a Argentina lidera com 25 pontos e que dão seis vagas diretas à Copa do Mundo e uma para a repescagem.

Entre as novidades do elenco está o atacante argentino recém-naturalizado chileno Fernando Zampedri, com quem Gareca busca amenizar a seca de gols de 'La Roja'.

O atacante da Universidad Católica foi o artilheiro do campeonato chileno entre 2020 e 2024.

Lista de convocados do Chile para as duas próximas rodadas das Elimionatórias Sul-Americanas:

Goleiros: Bryan Cortés (Colo Colo), Lawrence Vigouroux (Swansea City, WAL), Gabriel Castellón (Universidad de Chile).

Defensores: Guillermo Maripán (Torino, ITA), Paulo Díaz (River Plate, ARG), Benjamín Kuscevic (Fortaleza, BRA), Fabián Hormazábal (Universidad de Chile), Felipe Loyola (Independiente, ARG), Gabriel Suazo (Toulouse, FRA), Francisco Sierralta (Watford, ING), Erick Wiemberg (Colo Colo).

Meio-campistas: Arturo Vidal (Colo Colo), Charles Aránguiz (Universidad de Chile), Rodrigo Echeverría (León, MEX), Luciano Cabral (Independiente, ARG), Esteban Pavez (Colo Colo), Vicente Pizarro (Colo Colo).

Atacantes: Alexander Aravena (Grêmio, BRA), Darío Osorio (Midtjylland, DIN), Alexis Sánchez (Udinese, ITA), Eduardo Vargas (Nacional, URU), Lucas Cepeda (Colo Colo), Fernando Zampedri (Universidad Católica), Diego Valdés (América, MEX).

