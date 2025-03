Halys vence Carreño Busta e vai enfrentar Alcaraz em Indian Wells

Numa partida que havia sido interrompida na quinta-feira (7) pela chuva, o francês Quentin Halys derrotou nesta sexta-feira o espanhol Pablo Carreño Busta na primeira rodada do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, e vai enfrentar o atual campeão, Carlos Alcaraz.

Halys, 59º colocado do ranking da ATP, retomou o jogo com vantagem de um set contra Carreño (112º) e finalizou a partida com parciais de 6-3 e 6-4.

O francês, semifinalista em fevereiro do torneio ATP 500 de Dubai, será no sábado o primeiro adversário do espanhol Alcaraz, que busca o terceiro título consecutivo no deserto californiano.

No WTA 1000 feminino, a cazaque Elena Rybakina estreou com uma vitória por 6-3 e 6-3 sobre a holandesa Suzan Lamens.

Rybakina, sétima no ranking mundial, disputava sua primeira partida em Indian Wells desde a vitória na final de 2023.

A ucraniana Marta Kostyuk, semifinalista do torneio no ano passado, também estreou com vitória sobre a americana Robin Montgomery por 6-1 e 6-3.

-- Resultados desta sexta-feira do torneio de Indian Wells:

- Primeira rodada (masculino)

Quentin Halys (FRA) x Pablo Carreño Busta (ESP) 6-3, 6-4

- Segunda rodada

Giovanni Mpetshi Perricard (FRA/N.29) x Fabian Marozsan (HUN) 6-4, 0-0 (abandono)

Ugo Humbert (FRA/N.18) x Kei Nishikori (JPN) 6-4, 6-3

Tommy Paul (EUA/N.10) x Tristan Boyer (EUA) 6-3, 6-1

- Segunda rodada (feminino)

Elena Rybakina (CAZ/N.7) x Suzan Lamens (HOL) 6-3, 6-3

Marta Kostyuk (UCR/N.18) x Robin Montgomery (EUA) 6-1, 6-3

Karolina Muchova (CZE/N.15) x Elisabetta Cocciaretto (ITA) 6-4, 6-3

