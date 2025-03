Nathan Aké vai desfalcar City durante 10 ou 11 semanas, diz Guardiola

O zagueiro holandês Nathan Aké, que recentemente passou por uma cirurgia no pé, estará indisponível durante “dez ou onze semanas”, anunciou o seu treinador do Manchester City, Pep Guardiola, nesta sexta-feira (7).

O jogador de 30 anos precisou sair no intervalo da partida da FA Cup contra o Plymouth, no dia 1º de março, após agravar uma lesão antiga no pé esquerdo. Depois disso Aké precisou ser operado.

"Ele sofreu muito nesta temporada com problemas no pé e aconteceu", disse Guardiola durante uma entrevista coletiva.

"Quando se trata de cirurgia é muito sério. Quando você passa por uma cirurgia é porque houve um problema. O importante é que seja feito", acrescentou o técnico espanhol.

O Manchester City foi afetado nesta temporada devido a inúmeras lesões no setor defensivo, um problema que atualmente envolve John Stones e Manuel Akanji, que deverão desfalcar novamente a equipe neste sábado na visita ao Nottingham Forest.

Mas o atual tetracampeão inglês se fortaleceu neste inverno ao contratar o uzbeque Abdukodir Khusanov, do Lens, e o brasileiro Vitor Reis, revelado no Palmeiras.

"O impacto de Khusanov foi muito bom", com exceção dos "primeiros minutos contra o Chelsea" em seu primeiro jogo, comentou Guardiola. E "Vitor foi muito bem contra o Plymouth", acrescentou.

O treinador disse que os jovens defensores treinaram com o grupo na preparação para a partida contra o Nottingham, terceiro colocado da Premier League com um ponto a mais que o City.

"Quando você está em terceiro na classificação depois de oito, dez partidas, ok", comentou Guardiola. "Quando isso acontece faltando onze rodadas, você ainda está em terceiro, é porque foi muito, muito bom, eu diria".

Uma vitória permitiria ao Manchester City voltar ao 'pódio' três meses e meio depois de cair dele, e reforçaria as suas chances de terminar entre as posições que classificam para a próxima Liga dos Campeões.

"Há muitos clubes, muitas equipes lutando por esse objetivo", disse Guardiola. "Pelo clube, pelo prestígio, pela nossa sustentabilidade, financeiramente, por vários motivos".

