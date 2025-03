Hamas publica vídeo que mostra refém israelense vivo

O movimento islamista palestino Hamas publicou, nesta sexta-feira (7), um vídeo que mostra um refém israelense vivo, cativo em Gaza desde o ataque de 7 de outubro de 2023 no sul de Israel.

Nas imagens, o refém se identifica e se dirige à sua família.

O Hamas ainda tem em seu poder 58 reféns na Faixa de Gaza, dos quais 34 foram declarados mortos pelo Exército israelense.

O acordo de trégua entre Hamas e Israel, em vigor em Gaza desde 19 de janeiro, prevê várias fases.

Durante a primeira, o movimento palestino entregou a Israel 33 reféns, oito deles mortos, em troca da libertação de cerca de 1.800 presos palestinos.

Israel quer estender a primeira fase até meados de abril, mas o Hamas pede para passar para a segunda, o que deveria levar ao fim permanente da guerra.

A AFP não conseguiu verificar a autenticidade do vídeo e não publica a identidade do refém à espera da aprovação da família do cativo.

