Neuer, lesionado ao comemorar um gol, ainda não tem data para volta aos gramados

O goleiro do Bayern de Munique, Manuel Neuer, que se lesionou na quarta-feira na Liga dos Campeões ao comemorar o gol da sua equipe contra o Bayer Leverkusen, ainda não tem uma data de retorno definida, anunciou nesta quinta-feira (6) o clube bávaro.

O capitão de 38 anos "sofreu uma ruptura nas fibras musculares da panturrilha direita" e, consequentemente, "ficará afastado dos gramados por enquanto", informou o Bayern em um comunicado, um dia depois de dar um grande passo rumo às quartas de final da Liga dos Campeões, após o jogo de ida em que venceu o atual campeão alemão por 3 a 0 na Allianz Arena.

Pouco depois do segundo gol do Bayern, marcado no início do segundo tempo (54') por Jamal Musiala, Neuer pediu para sair enquanto mancava.

"Aconteceu enquanto comemorava", disse o técnico Vincent Kompany após o jogo.

O jovem Jonas Urbig, de 21 anos, estreou no time titular do Bayern de Munique ao substituir Neuer.

