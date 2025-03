França compartilha inteligência militar com a Ucrânia, diz ministro da Defesa

A França está compartilhando inteligência militar com a Ucrânia, anunciou nesta quinta-feira (6) o ministro francês da Defesa, um dia após o governo dos Estados Unidos congelar a colaboração com Kiev no setor essencial para o exército ucraniano na guerra contra a Rússia.

"Nossa inteligência é soberana e temos nossa própria capacidade", declarou o ministro Sébastien Lecornu à rádio France Inter, acrescentando que a França compartilha informações "em benefício dos ucranianos".

O ministro não disse há quanto tempo Paris segue a iniciativa.

O diretor da CIA, John Ratcliffe, anunciou na quarta-feira que os Estados Unidos adotaram uma "pausa" na troca de dados de inteligência com a Ucrânia depois do confronto dos presidentes dos dois países na Casa Branca.

Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Ucrânia, Volodimir Zelensky, tiveram um confronto público no Salão Oval na semana passada, o que desencadeou a suspensão da ajuda militar de Washington a Kiev.

