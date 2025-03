Técnico do Lyon é suspenso por 8 meses por ameaçar dar cabeçada em árbitro

O técnico do Lyon, o português Paulo Fonseca, foi suspenso até o dia 30 de novembro, depois de ter sido sancionado nesta quarta-feira (5) pela comissão disciplinar da liga francesa por ameaçar dar uma cabeçada num árbitro.

Fonseca perdeu a paciência no final da partida em que seu time venceu o Brest por 2 a 1, no domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Francês.

Além de não poder ficar no banco, tampouco poderá entrar no vestiário do árbitro até o dia 30 de novembro e nem no seu próprio até 15 de setembro.

O treinador português foi expulso por protestar de forma agressiva nos acréscimos, ficando cara a cara com o juiz, chegando a tocá-lo com sua própria testa.

"Queria pedir desculpas por esse gesto. Não deveria ter feito isso. Essa é a verdade", reagiu o treinador do Lyon em entrevista à DAZN.

O árbitro, Bastien Millot, falou sobre a "intimidação física" numa entrevista publicada no site do jornal L'Équipe.

"É um ato de brutalidade contra um árbitro", denunciou no domingo o sindicato dos árbitros de futebol de elite da França (SAFE), apelando em seu comunicado a condenar "este ato de extrema gravidade".

A sanção de Fonseca surge uma semana depois da suspensão de 15 jogos imposta ao presidente do Olympique de Marselha, Pablo Longoria, que falou em "corrupção" na arbitragem francesa após a derrota por 3 a 0 diante do Auxerre.

