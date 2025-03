Israel confirma consulta de Washington sobre contato direto com Hamas

Israel confirmou nesta quarta-feira (5) que foi consultado pelos Estados Unidos sobre os contatos diretos entre o enviado especial americano para os reféns retidos em Gaza, Adam Boehler, e o movimento islamista palestino Hamas, considerado uma organização "terrorista" por Washington.

"Durante as consultas com os Estados Unidos, Israel expressou sua opinião sobre conversas diretas com o Hamas", disse o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em um breve comunicado, após a Casa Branca confirmar que os contatos diretos com o Hamas haviam sido mantidos em segredo.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse pouco antes em Washington que "Israel foi consultado sobre esse assunto".

reg-cyj/feb/pb/sag/ic/rpr