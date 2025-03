Secretário de Comércio dos EUA diz que é possível alívio tarifário por setores a Canadá e México

O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, disse que pode fazer um anúncio nesta quarta-feira (5) sobre as tarifas impostas a Canadá e México, que podem ser aliviadas por categorias, um dia depois das tarifas aduaneiras de 25% entrarem em vigor.

As tarifas impostas pelo presidente republicano, Donald Trump, de 25% para produtos importados do México e Canadá, exceto as de 10% para os produtos energéticos canadenses, começaram a vigorar na terça-feira, e atingiram duramente os mercados mundiais.

Ottawa já anunciou suas medidas de represália, enquanto as do México são esperadas para domingo.

Trump pretende pressionar com essas medidas para que Canadá e México combatam em suas fronteiras o tráfico de drogas e a migração irregular, embora frequentemente também mencione desequilíbrios comerciais ao se referir a esse tema.

O mandatário está escutando "ofertas" de seus vizinhos, disse Lutnick à Bloomberg Television nesta quarta-feira, e antecipou um anúncio para a tarde desta quarta.

Lutnick descartou a possibilidade de suspender por completo as tarifas, mas disse que Trump considera alguns segmentos onde as tarifas poderiam ser aliviadas.

"Nossa expectativa é de que haverá categorias", acrescentou.

