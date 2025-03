Wall Street fecha novamente no vermelho, afetada por guerra tarifária

A Bolsa de Valores de Nova York voltou a cair nesta terça-feira (4), quando se instala a guerra de tarifas lançada por Donald Trump com medidas de retaliação decididas pelos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos.

O índice principal, o Dow Jones industrial, caiu 1,55%, aos 42.520,99 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq recuou 0,35% (18.285,16), e o ampliado S&P 500, 1,22% (5.778,15). Com isso, a bolsa nova-iorquina perdeu todos os seus lucros desde a eleição de Trump em novembro.

A partir desta terça-feira, as importações de Canadá e México têm que pagar uma taxa de 25% para entrarem nos Estados Unidos, exceto para o petróleo canadense, tarifado em 10%.

Por sua vez, os produtos chineses vão pagar uma taxa adicional de 20% em relação aos valores em vigor antes da volta do magnata republicano à Casa Branca.

"Os investidores estão muito preocupados com a inflação e a desaceleração das economias americana e mundial, pois não esperam que os direitos aduaneiros sejam unilaterais", destacou à AFP Sam Stovall, da CFRA.

De fato, o Canadá respondeu nesta terça com direitos aduaneiros "imediatos" visando centenas de milhões de dólares em bens dos Estados Unidos. E Pequim também anunciou tarifas de 10% a 15% sobre uma série de produtos agrícolas americanos. O México vai anunciar suas medidas no domingo.

O mercado espera o primeiro discurso de Trump perante o Congresso, que acontece hoje a partir das 21h locais em Washington, 23h em Brasília.

"Muitos investidores acreditam que o presidente vai reivindicar algum tipo de vitória em matéria de tarifas" e suspenderá alguns desses impostos, considerou Stovall.

Se isso não acontecer, o mercado poderá permanecer orientado para baixo enquanto durarem as tarifas, antecipa o analista.

Entre as ações do dia, o setor automotivo acusou o golpe das tarifas, uma vez que muitos fabricantes têm plantas no México e no Canadá que alimentam o mercado americano.

Nesse sentido, a General Motors (GM) caiu 4,56%; a Ford, 2,88% e a Stellantis, 4,38%.

tmc/mr/llu/rpr