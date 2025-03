Real vence Atlético (2-1) e abre vantagem nas oitavas da Champions

O Real Madrid venceu o Atlético de Madrid por 2 a 1 nesta terça-feira (4), no estádio Santiago Bernabéu, e abriu vantagem no clássico espanhol pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

O brasileiro Rodrygo (4') abriu placar para o time merengue no início da partida finalizando de esquerda, mas o Atlético chegou ao empate com um belo chute de Julián Álvarez (32').

No segundo tempo, Brahim Díaz (55') fez grande jogada individual na área e bateu no canto para dar a vitória ao Real Madrid.

O time do técnico Carlo Ancelotti começou o jogo pressionando a saída de bola dos 'colchoneros' e teve sua recompensa com o golaço de Rodrygo, que recebeu de Fede Valverde, passou por Clement Lenglet e finalizou com estilo para tirar o zero do placar.

Pouco depois, Vinícius Júnior teve a oportunidade de ampliar, mas seu chute foi bloqueado pelo zagueiro José María Giménez (13').

O Atlético passou a ter mais controle do jogo, embora sem criar grandes oportunidades, até que Álvarez avançou pela esquerda, cortou para o meio e acertou belo chute colocado, sem chances de defesa para Courtois.

Depois do intervalo, quando o Atlético pressionava mais, Brahim limpou a defesa e bateu de direita no canto do goleiro Jan Oblak, que nada pôde fazer para evitar o segundo gol merengue.

Mais conservador, o time 'colchonero' insistiu, mas as melhores chances continuaram sendo do Real Madrid, que não conseguiu ampliar graças a Oblak.

Apesar da vantagem do Real, o confronto continua aberto para o jogo de volta, no dia 12 de março, no estádio Metropolitano.

"Acho que sempre tivemos o equilíbrio. Ficamos um pouco para baixo depois do empate deles, mas a qualquer momento podemos vencer. É o melhor clube do mundo, outra noite mágica no Bernabéu", disse Brahim ao canal Movistar+ após a partida.

"É bom que tenhamos vencido em casa. Mas ainda não acabou. Esta é a Liga dos Campeões e cada detalhe faz a diferença", acrescentou o autor do segundo gol madridista.

"Eles marcaram os gols nos momentos certos. Em alguns momentos, controlamos o jogo, mas sabíamos que não seria fácil, mesmo sabendo que ainda faltam 90 minutos. Tivemos chances de marcar, mas não conseguimos, temos que continuar trabalhando", declarou Álvarez também ao Movistar+.

