Luis Enrique destaca que Arne Slot conseguiu criar um Liverpool 'quase perfeito'

O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, destacou em entrevista coletiva nesta terça-feira (4) que o técnico do Liverpool, Arne Slot, conseguiu criar em poucos meses uma equipe "quase perfeita".

Slot chegou a Anfield no início da temporada para substituir Jürgen Klopp, que em uma das eras mais brilhantes do clube conquistou a Liga dos Campeões, a Supercopa da Uefa e o Mundial de Clubes em 2019, além do Campeonato Inglês (2020), da Copa da Inglaterra (2022) e de duas Copas da Liga Inglesa (2022 e 2024), entre outros títulos.

"O Liverpool é um dos melhores times da Europa nos últimos anos. Era difícil melhorar as coisas em relação à era Klopp, mas Arne Slot conseguiu criar um time quase perfeito", declarou Luis Enrique.

O treinador espanhol também destacou o atacante egípcio Mohamed Salah, "com estatísticas excepcionais", mas acrescentou que os 'Reds' têm "muitos jogadores de alto nível e um time muito completo".

"Será a oportunidade de mostrarmos que temos esse nível", acrescentou o comandante do time parisiense.

O duelo entre PSG e Liverpool será um dos de maior destaque nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

"É difícil imaginar um jogo melhor, entre duas equipes que dominam, duas ideias de jogo diferentes, mas duas formas de jogo dominantes, com algumas incertezas a resolver, mas duas ideias de futebol muito interessantes", concluiu Luis Enrique.

