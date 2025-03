Juventus vence Verona e soma 5ª vitória seguida na Serie A

A Juventus se manteve na zona de classificação para a Liga dos Campeões graças à quinta vitória consecutiva na Serie A, ao bater o Hellas Verona por 2 a 0 nesta segunda-feira (3), no fechamento da 27ª rodada.

Com 52 pontos, o time de Turim recuperou a quarta colocação na tabela, que havia perdido provisoriamente para a Lazio (5ª), com a vitória do time romano sobre o Milan (9º) no domingo.

O francês Khephren Thuram (72') e o holandês Teun Koopmeiners (90') marcaram os gols da Juve na partida.

A vitória atenua as duas grandes decepções nas duas últimas semanas, primeiro a eliminação no playoff de acesso às oitavas da Champions diante do PSV Eindhoven e, dias depois, a queda na Copa da Itália com derrota para o Empoli.

Apesar do bom momento na Serie A, com seis vitórias nos últimos sete jogos, os torcedores da Juventus continuam insatisfeitos com os jogadores, o técnico Thiago Motta e os dirigentes do clube.

Com 52 pontos, a equipe ainda não entrou em definitivo na luta pelo 'Scudetto'. A líder é a Inter de Milão (58 pontos), que no sábado empatou em 1 a 1 com o Napoli (57 pontos), segundo colocado.

Por sua vez, o Verona fica na 14ª posição, com quatro pontos acima da zona de rebaixamento.

-- Resultados da 27ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Fiorentina - Lecce 1 - 0

- Sábado:

Atalanta - Unione Venezia 0 - 0

Napoli - Inter 1 - 1

Udinese - Parma 1 - 0

- Domingo:

Monza - Torino 0 - 2

Genoa - Empoli 1 - 1

Bologna - Cagliari 2 - 1

Roma - Como 2 - 1

Milan - Lazio 1 - 2

- Segunda-feira:

Juventus - Hellas Verona 2 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 58 27 17 7 3 60 25 35

2. Napoli 57 27 17 6 4 43 22 21

3. Atalanta 55 27 16 7 4 59 26 33

4. Juventus 52 27 13 13 1 45 21 24

5. Lazio 50 27 15 5 7 49 35 14

6. Bologna 47 27 12 11 4 42 33 9

7. Fiorentina 45 27 13 6 8 42 28 14

8. Roma 43 27 12 7 8 42 30 12

9. Milan 41 27 11 8 8 39 30 9

10. Udinese 39 27 11 6 10 34 37 -3

11. Torino 34 27 8 10 9 31 32 -1

12. Genoa 31 27 7 10 10 25 35 -10

13. Como 28 27 7 7 13 33 43 -10

14. Hellas Verona 26 27 8 2 17 27 56 -29

15. Cagliari 25 27 6 7 14 27 42 -15

16. Lecce 25 27 6 7 14 18 43 -25

17. Parma 23 27 5 8 14 32 46 -14

18. Empoli 22 27 4 10 13 23 44 -21

19. Unione Venezia 18 27 3 9 15 22 41 -19

20. Monza 14 27 2 8 17 21 45 -24

jr/dr/cl/cb