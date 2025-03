Trump estima que Zelensky 'deveria ser mais grato' aos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar nesta segunda-feira (3) seu colega ucraniano, Volodimir Zelensky, a quem acusa de rejeitar seus esforços por encerrar a guerra com a Rússia.

"Bom, simplesmente acho que deveria estar mais agradecido, porque este país esteve com eles em bons e maus momentos", disse Trump aos jornalistas na Casa Branca.

O republicano também falou sobre o acordo de extração de minerais na Ucrânia que estava previsto para ser assinado durante a visita de Zelensky à Casa Branca na sexta-feira, dia do fatídico bate-boca entre ambos, e que abria as portas para o fim do conflito com a Rússia.

Perguntado sobre se esse pacto estava morto, Trump respondeu: "Não, não acho."

Questionado sobre as informações que indicam que estaria pensando em acabar com a ajuda militar para a Ucrânia, Trump não deu uma resposta clara: "Nem sequer falei disso agora. Digo agora mesmo, veremos o que acontece. Muitas coisas estão acontecendo agora mesmo, literalmente enquanto conversamos".

