Campeão em Dubai, Tsitsipas volta ao Top 10 do ranking da ATP

O tenista grego Stefanos Tsitsipas, campeão do ATP 500 de Dubai no fim de semana, retornou ao Top 10 do ranking masculino aparecendo na nona posição, de acordo com a lista publicada nesta segunda-feira (3).

Tsitsipas, de 26 anos e ex-número 3 do mundo, não conquistava um título desde abril de 2024, quando foi campeão do Masters 1000 de Monte Carlo. Ele não ocupava o Top 10 desde julho do ano passado.

Por sua vez, o tcheco de 24 anos Tomas Machac ganhou cinco posições e entrou pela primeira vez no Top 20 (N.20) com o título do ATP 500 de Acapulco.

A maior ascensão dentro do Top 100 foi do sérvio Laslo Djere, que ganhou 29 posições e agora é o número 74 do mundo.

Na semana em que começa o Masters 1000 de Indian Wells, considerado o 5º Grand Slam, o ranking segue dominado pelo italiano Jannik Sinner, seguido pelo alemão Alexander Zverev (N.2) e pelo espanhol Carlos Alcaraz (N.3).

O brasileiro mais bem colocado na lista é o jovem João Fonseca, de 18 anos, que aparece na 80ª posição. O outro representante do país no Top 100 é Thiago Wild, em 91º.

-- Ranking da ATP publicado nesta segunda-feira, 3 de março de 2025:

1. Jannik Sinner (ITA) 11.330 pontos

2. Alexander Zverev (ALE) 8.135

3. Carlos Alcaraz (ESP) 7.510

4. Taylor Fritz (EUA) 4.900

5. Casper Ruud (NOR) 4.045

6. Daniil Medvedev (RUS) 3.930

7. Novak Djokovic (SRV) 3.900

8. Andrey Rublev (RUS) 3.480 (+1)

9. Stefanos Tsitsipas (GRE) 3.405 (+2)

10. Alex De Minaur (AUS) 3.335 (-2)

11. Tommy Paul (EUA) 3.330 (-1)

12. Ben Shelton (EUA) 2.880 (+2)

13. Holger Rune (DIN) 2.820

14. Jack Draper (GBR) 2.810 (-2)

15. Grigor Dimitrov (BUL) 2.745 (+1)

16. Lorenzo Musetti (ITA) 2.650 (+1)

17. Frances Tiafoe (EUA) 2.485 (+1)

18. Felix Auger-Aliassime (CAN) 2.455 (+3)

19. Ugo Humbert (FRA) 2.375 (-4)

20. Tomas Machac (CZE) 2.330 (+5)

...

80. João Fonseca (BRA) 750 (-2)

91. Thiago Seyboth Wild (BRA) 657 (-5)

