Leverkusen goleia Frankfurt antes de duelo com o Bayern na Champions

A quatro dias de enfrentar o Bayern de Munique nas oitavas de final da Liga dos Campeões, o Bayer Leverkusen goleou o Eintracht Frankfurt por 4 a 1 neste sábado, pela 24ª rodada do Campeonato Alemão.

O Leverkusen abriu 3 a 0 no primeiro tempo com gols de Aleix García (26'), Patrik Schick (29') e Nordi Mukiele (33'), antes de o Eintracht descontar com Hugo Ekitiké (37').

Na segunda etapa, García (62') fez mais um para o Leverkusen e selou a goleada.

Com a vitória, o Bayer Leverkusen coma 53 pontos, a oito do líder Bayern de Munique. Ambos fazem o jogo de ida das oitavas de final da Champions na próxima quarta-feira, na Allianz Arena.

- Dortmund vence 2ª seguida -

Mais cedo, o Borussia Dortmund bateu o St. Pauli fora de casa por 2 a 0 e somou sua segunda vitória consecutiva, algo que ainda não havia conseguido nesta temporada.

Os gols do jogo foram marcados pelos atacantes Serhou Guirassy (51') e Karim Adeyemi (58').

Artilheiro da Liga dos Campeões, Guirassy chega 14 gols na Bundesliga, uma semana depois de marcar quatro na goleada do Dortmund sobre o Union Berlin por 6 a 0.

Com a vitória, o Borussia Dortmund soma 35 pontos, a quatro de alcançar a zona de classificação para a Chanpions, fechada pelo Mainz (4º), que conseguiu uma vitória importante sobre o RB Leipzig (6º) por 2 a 0.

-- Jogos da 24ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Stuttgart - Bayern de Munique 1 - 3

- Sábado:

Werder Bremen - Wolfsburg 1 - 2

Bochum - Hoffenheim 0 - 1

St Pauli - Borussia Dortmund 0 - 2

Heidenheim - B. Mönchengladbach 0 - 3

RB Leipzig - Mainz 1 - 2

E. Frankfurt - B. Leverkusen 1 - 4

- Domingo:

(11h30) Union Berlin - Holstein Kiel

(13h30) Augsburg - Freiburg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 61 24 19 4 1 72 20 52

2. Bayer Leverkusen 53 24 15 8 1 55 28 27

3. Eintracht Frankfurt 42 24 12 6 6 50 37 13

4. Mainz 41 24 12 5 7 39 25 14

5. Freiburg 39 23 12 3 8 34 36 -2

6. RB Leipzig 38 24 10 8 6 39 33 6

7. Wolfsburg 37 24 10 7 7 48 38 10

8. B. Mönchengladbach 37 24 11 4 9 38 35 3

9. Stuttgart 36 24 10 6 8 42 37 5

10. Borussia Dortmund 35 24 10 5 9 45 38 7

11. Augsburg 31 23 8 7 8 27 35 -8

12. Werder Bremen 30 24 8 6 10 36 49 -13

13. Hoffenheim 25 24 6 7 11 31 46 -15

14. Union Berlin 23 23 6 5 12 20 36 -16

15. St Pauli 21 24 6 3 15 18 29 -11

16. Bochum 17 24 4 5 15 23 47 -24

17. Heidenheim 15 24 4 3 17 27 50 -23

18. Holstein Kiel 13 23 3 4 16 34 59 -25

