Garnacho vai pagar jantar aos companheiros do United por sua reação após ser substituído

O técnico Ruben Amorim revelou que Alejandro Garnacho vai convidar os companheiros do Manchester United para um jantar como sinal de desculpas por ter ido direto para o vestiário quando foi substituído na recente vitória sobre o Ipswich.

A expulsão de Patrick Dorgu pouco antes do intervalo no jogo da Premier League, na quarta-feira, levou a uma remodelação do time principal, com o argentino Garnacho, de 20 anos, substituído pelo zagueiro Noussair Mazraoui.

Amorim disse após a vitória dos 'Red Devils' por 3 a 2 que conversaria com Garnacho, que tomou a iniciativa e foi falar com o treinador português na manhã de quinta-feira.

"Ele veio", explicou Amorim. "Foi engraçado porque no dia seguinte ele veio ao meu escritório".

"Ele foi ao vestiário e trocou de roupa porque estava molhado. Assistiu ao jogo num lugar diferente, não no banco. No final do jogo ele estava lá, depois foi para casa, então não tem problema", garantiu o treinador.

"Mas eu disse a todos que no Manchester United tudo é importante (…) então ele vai pagar o jantar de toda a equipe e só", concluiu o treinador português.

O Manchester United, atual campeão da Copa da Inglaterra, receberá no domingo o Fulham, em Old Trafford, pelas oitavas de final do torneio.

