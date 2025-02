Ancelotti anuncia volta de Mbappé contra o Betis

Desfalque na Copa do Rei após uma cirurgia dentária, o craque do Real Madrid Kylian Mbappé poderá retornar ao time titular neste sábado, pelo Campeonato Espanhol contra o Betis, em Sevilha, confirmou nesta sexta-feira (28) seu técnico Carlo Ancelotti.

"O dente desapareceu, o resto está bem. Acho que ele não vai recuperar o dente, mas está pronto para jogar. Ele quer jogar", respondeu um sorridente Ancelotti quando questionado sobre o atacante durante a coletiva de imprensa.

O astro é o artilheiro do Real Madrid nesta temporada, com 28 gols em 39 jogos.

É uma boa notícia para o atual campeão da Espanha e da Europa, que atualmente ocupa o segundo lugar da LaLiga com os mesmos pontos do Barcelona (1º, 54 pontos) antes da complicada visita ao Betis (7º, 35 pontos) do técnico chileno Manuel Pellegrini.

Já sem poder contar com o espanhol Dani Carvajal e o brasileiro Éder Militão até o final da temporada, o time da capital espanhola também tem o desfalque do meia Dani Ceballos para os próximos dois meses.

Carlo Ancelotti se mostrou mais otimista em relação ao meio-campista uruguaio Federico Valverde, ausente dos treinos e fora do jogo de sábado por sentir dores, mas sem uma lesão real.

O treinador italiano considerou "uma injustiça" a suspensão de dois jogos imposta ao meia-atacante inglês Jude Bellingham, após proferir palavras ofensivas ao árbitro durante o jogo Osasuna-Real Madrid.

