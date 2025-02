Musk chama vice Vance de'futuro presidente' dos EUA

O magnata e agora também funcionário do governo Elon Musk disse nesta sexta-feira (28) que o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, um dia seguirá os passos de seu chefe Donald Trump como "futuro presidente".

"O melhor vice-presidente de todos os tempos e nosso futuro presidente", disse o bilionário da tecnologia Musk em sua rede social X.

Musk, a pessoa mais rica do mundo e o maior doador de Trump durante a campanha presidencial de 2024, já havia postado uma mensagem semelhante na semana passada: "O melhor vice-presidente de todos os tempos e, espero, nosso futuro presidente".

Desde que assumiu o cargo no mês passado, Trump colocou Musk no comando do chamado Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) e lhe deu ampla autoridade para encontrar formas de cortar gastos do governo, reestruturar e desmontar agências federais.

Embora classificado como um "funcionário especial do governo" e "assessor principal do presidente", Musk foi visto com mais frequência ao lado de Trump durante suas primeiras semanas no cargo do que Vance.

Vance é o terceiro vice-presidente mais jovem da história do país e um dos menos experientes, com apenas um mandato como senador.

O jovem político é um escritor de grande sucesso e sua visão de Trump mudou significativamente desde o primeiro mandato do presidente na Casa Branca.

As mensagens de Musk acontecemem um momento em que Trump, que já cumpriu um primeiro mandato na Casa Branca de 2017 a 2021, tem sugerido regularmente um possível terceiro mandato.

