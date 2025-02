Javier Dorado, vencedor da Champions pelo Real Madrid em 2000, morre aos 48 anos

O ex-jogador espanhol Javier Dorado, que conquistou a Liga dos Campeões da Europa em 2000 como integrante do elenco do Real Madrid, morreu aos 48 anos, noticiou nesta quinta-feira (27) a imprensa espanhola e confirmaram vários de seus ex-clubes.

"O Real Madrid quer expressar as suas condolências e o seu carinho à sua família, aos seus companheiros, a todos os seus entes queridos e a todos os clubes dos quais fez parte", escreveu o clube 'merengue' no seu site, lembrando que Dorado defendeu suas cores durante duas temporadas e que em 2000 fez parte do plantel que conquistou a Champions League.

Javier Dorado, que jogava como zagueiro, foi reserva do Real Madrid na temporada 1999-2000, comandado por Vicente Del Bosque, e não foi relacionado para a final do torneio, na qual o seu time venceu por 3 a 0 o Valencia no Stade de France, em Saint-Denis, nos arredores de Paris.

Em 2000, também participou com o Real Madrid da primeira edição do Mundial de Clubes, no Brasil. Ele desperdiçou sua cobrança na disputa de pênaltis em que os espanhóis foram derrotados pelo mexicano Necaxa no duelo valendo o terceiro lugar do torneio.

Depois de ter sido emprestado pelo Real Madrid ao Salamanca (2000-2001) e ao Sporting de Gijón (2001-2002), Dorado assinou com o Rayo Vallecano (2002-2003).

Em seguida, voltou ao Sporting de Gijón (2003-2006), antes de se transferir para o Mallorca (2006-2009) e o Atlético Baleares (2011-2012) nos seus últimos anos como profissional.

Javier Dorado sofria de leucemia desde 2022, como ele próprio explicou numa entrevista ao jornal asturiano El Comercio, e foi submetido a um transplante de medula óssea em 2024.

