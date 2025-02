Bayern e Leverkusen duelam à distância na Bundesliga antes de se enfrentarem na Champions

Bayern de Munique e Bayer Leverkusen viverão um novo duelo à distância neste fim de semana, pela 24ª rodada da Bundesliga, pouco antes do confronto entre os dois time na Liga dos Campeões.

Na quarta-feira da próxima semana, em Munique, os dois primeiros colocados do campeonato alemão disputarão o jogo de ida do torneio europeu, seis dias antes da partida de volta, na BayArena, em Leverkusen.

Mas antes desse confronto que vem gerando muita expectativa entre os torcedores, haverá uma rodada da Bundesliga em que o Bayern tentará defender sua vantagem de oito pontos sobre o Leverkusen, atual campeão, mas que parece ter dificuldade para conquistar o bicampeonato.

Na rodada passada, o Leverkusen tinha a vantagem de poder colocar pressão sobre o Bayern já que jogava antes. O time venceu o lanterna Holstein Kiel e ficou provisoriamente a cinco pontos do líder, que respondeu um dia depois sem tremer, com uma vitória por 4 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt, abrindo novamente a distância para oito pontos.

Desta vez a situação será inversa: o Bayern de Munique entrará em campo primeiro, na sexta-feira, na visita ao Stuttgart (7º), e no sábado o Bayer Leverkusen viajará para enfrentar o Eintracht (3º).

Os dois candidatos ao título terão, portanto, desafios difíceis. Com isso, não poderão relaxar e nem pensar em poupar forças ou jogadores para o confronto da Liga dos Campeões.

No Bayern, vencer a Bundesliga é o objetivo básico e até principal para muitos depois de ter perdido o título nacional no ano passado, embora a final da Liga dos Campeões seja disputada este ano em Munique, insistiu o presidente honorário e lenda do clube bávaro Uli Hoeness em entrevista à Kicker.

"Espero que reconquistemos o título da liga e acho que conseguiremos. Também se fala muito sobre a Liga dos Campeões. Mas a Bundesliga significa muito para mim", disse ele.

À frente do Stuttgart, adversário de sexta-feira, está o treinador Sebastian Hoeness, sobrinho de Uli, que desde que assumiu o cargo, em abril de 2023, conseguiu aumentar a competitividade do time, que nesta temporada foi um dos representantes alemães no principal torneio europeu de clubes.

No ano passado, o Stuttgart conseguiu vencer o Bayern de Munique por 3 a 1 e esse precedente dá esperanças à torcida na cidade da Mercedes-Benz.

O terceiro colocado Eintracht também será um adversário difícil para o Bayer Leverkusen, embora seja verdade que o time de Frankfurt só venceu dois jogos em seis desde que sua estrela Omar Marmoush deixou o clube em janeiro para jogar no Manchester City.

Já o Borussia Dortmund, que vaga no meio da tabela – é décimo colocado – tentará continuar evoluindo, depois de aplicar a goleada de 6 a 0 na última rodada sobre o Union Berlin.

Desta vez o adversário do time aurinegro será o St Pauli (15º), que luta pela permanência na elite do futebol alemão.

-- Programação da 24ª rodada da Bundesliga (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(16h30) Stuttgart - Bayern de Munique

- Sábado:

(11h30) Werder Bremen - Wolfsburg

Bochum - Hoffenheim

St Pauli - Borussia Dortmund

Heidenheim - B. Mönchengladbach

RB Leipzig - Mainz

(14h30) Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen

- Domingo:

(11h30) Union Berlin - Holstein Kiel

(13h30) Augsburg - Freiburg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 58 23 18 4 1 69 19 50

2. Bayer Leverkusen 50 23 14 8 1 51 27 24

3. Eintracht Frankfurt 42 23 12 6 5 49 33 16

4. Freiburg 39 23 12 3 8 34 36 -2

5. Mainz 38 23 11 5 7 37 24 13

6. RB Leipzig 38 23 10 8 5 38 31 7

7. Stuttgart 36 23 10 6 7 41 34 7

8. Wolfsburg 34 23 9 7 7 46 37 9

9. B. Mönchengladbach 34 23 10 4 9 35 35 0

10. Borussia Dortmund 32 23 9 5 9 43 38 5

11. Augsburg 31 23 8 7 8 27 35 -8

12. Werder Bremen 30 23 8 6 9 35 47 -12

13. Union Berlin 24 23 6 6 11 21 35 -14

14. Hoffenheim 22 23 5 7 11 30 46 -16

15. St Pauli 21 23 6 3 14 18 27 -9

16. Heidenheim 15 23 4 3 16 27 47 -20

17. Bochum 15 23 3 6 14 22 47 -25

18. Holstein Kiel 13 23 3 4 16 34 59 -25

