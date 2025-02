PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PRINCIPAL NOTÍCIA

ISRAEL GAZA CONFLITO: Hamas convoca Israel a retomar negociações sobre a segunda fase da trégua

=== ISRAEL GAZA CONFLITO ===

GAZA:

Hamas convoca Israel a retomar negociações sobre a segunda fase da trégua

O Hamas pediu, nesta quinta-feira (27), que Israel retome as negociações sobre a segunda fase da trégua em Gaza, depois que ambos os lados realizaram a última troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos prevista na primeira parte do acordo.

PARIS:

Quem são os 4 reféns mortos entregues pelo Hamas?

O movimento islamista palestino Hamas entregou na madrugada desta quinta-feira (27) os corpos de quatro reféns capturados em seu ataque contra o sul de Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

MONTEVIDÉU:

Orsi assume como presidente e Uruguai volta à esquerda com vários desafios

Yamandú Orsi, herdeiro político de José "Pepe" Mujica, tomará posse no sábado como 43º presidente do Uruguai, em uma mudança para a esquerda após cinco anos de governo de centro-direita e enquanto o país comemora quatro décadas de democracia.

MONTEVIDÉU:

Yamandú Orsi, o professor que presidirá o Uruguai apadrinhado por Mujica

Yamandú Orsi, que ocupará a cadeira presidencial do Uruguai a partir deste sábado, é o herdeiro do legado político do popular José "Pepe" Mujica e a carta vencedora do ex-presidente para o retorno da esquerda ao poder.

-- EUROPA

VATICANO:

Recuperação, renúncia ou morte: os três cenários para o papa

O papa Francisco continua hospitalizado em Roma com pneumonia bilateral, com diagnóstico "reservado", apesar da melhora nas últimas horas. Estes são os cenários que se apresentam após 14 dias de internação no hospital Gemelli:

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

FBI acusa Coreia do Norte de roubo de US$ 1,5 bilhão em criptomoedas

O FBI (Polícia Federal dos Estados Unidos) acusou a Coreia do Norte pelo roubo de criptomoedas no valor de 1,5 bilhão de dólares (8,7 bilhões de reais) na última semana, o maior furto deste tipo de ativo digital na história.

MADRI:

Telefónica perde 49 milhões de euros em 2024, com baixas na América Latina

A gigante espanhola das telecomunicações Telefónica registrou uma perda líquida de 49 milhões de euros (US$ 51,3 milhões ou R$ 283 milhões) em 2024, devido a uma redução de seus ativos na América Latina, onde o grupo iniciou a venda de várias subsidiárias.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

WASHINGTON:

Ator Gene Hackman, vencedor de dois Oscar, encontrado morto ao lado da esposa

O ator americano Gene Hackman, vencedor de duas estatuetas do Oscar - melhor ator por "Operação França" e ator coadjuvante por "Os Imperdoáveis" -, foi encontrado morto ao lado da esposa, Betsy Arakawa, em sua residência no estado do Novo México.

ROMA:

COP16 em Roma redobra esforços para financiar a biodiversidade

Países ricos e em desenvolvimento negociam em ritmo acelerado nesta quinta-feira (27) em Roma para tentar chegar a um acordo sobre mecanismos financeiros capazes de preservar a biodiversidade do planeta, quatro meses após o fracasso das negociações da COP16 na Colômbia.

SYDNEY:

Pequeno país do Pacífico vende sua cidadania para financiar a luta climática

Ameaçado pelo avanço inevitável do Oceano Pacífico, o pequeno Estado de Nauru está vendendo "passaportes dourados" a estrangeiros para financiar a luta contra a mudança climática, afirmou seu presidente David Adeang à AFP.

PEQUIM:

China restaura seus tesouros entre os bastidores da Cidade Proibida

Em uma oficina escondida na histórica Cidade Proibida de Pequim, uma restauradora, debruçada sobre uma estatueta centenária, usa um pedaço de algodão para limpar suavemente suas fendas empoeiradas após anos em um porão.

=== ESPORTES ===

PARIS:

Samaranch Jr confia em sua experiência para presidir COI em 'um mundo complexo'

O candidato espanhol Juan Antonio Samaranch Jr declarou à AFP que tem a experiência necessária para presidir o Comitê Olímpico Internacional (COI) e lidar com chefes de Estado neste "mundo complexo".

