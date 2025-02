Taiwan detecta 45 aviões chineses perto de seu território, um recorde este ano

O Ministério da Defesa de Taiwan comunicou, nesta quinta-feira (27, data local), a detecção de 45 aviões militares chineses perto de seu território em um período de 24 horas, um recorde até agora este ano.

Ontem, esta ilha de governo democrático mobilizou suas forças após o anúncio de manobras militares "com fogo real" da China ao sul de seu território.

Entre as 6h da manhã de quarta-feira e a mesma hora desta quinta, as defesas taiwanesas detectaram 45 aviões e 14 barcos do Exército chinês nos arredores da ilha, afirmou o ministério.

A China reivindica sua soberania sobre esse território com governo, exército e moeda próprios, e não descarta usar a força para tomar seu controle.

Nos últimos anos, Pequim aumentou a pressão militar sobre Taiwan, mandando regularmente aviões e barcos para suas imediações ou organizando grandes exercícios a seu redor.

Taipé denunciou na quarta-feira que a China havia realizado exercícios de combate com "fogo real" em uma área situada 74 quilômetros ao sul da ilha.

O Ministério de Relações Exteriores chinês não quis fazer nenhum comentário a respeito.

