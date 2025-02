Com gol de Endrick, Real Madrid vence Real Sociedad (1-0 ) na ida da semifinal da Copa do Rei

O Real Madrid venceu nesta quarta-feira (26) a Real Sociedad por 1 a 0, em Anoeta, no jogo de ida das semifinais da Copa do Rei, graças a um gol do brasileiro Endrick aos 19 minutos, e obteve uma vantagem para o duelo de volta, que será disputado no dia 1º de abril, no estádio Santiago Bernabéu.

A equipe de San Sebastián começou o jogo mais confiante, embora os 'madridistas' tenham equilibrado em seguida e criado o mesmo número de oportunidades de gol.

Até que veio o gol dos 'merengues'. O inglês Jude Bellingham deu um passe magistral para Endrick, que dominou a bola na corrida e superou no mano a mano o goleiro Álex Remiro com a parte externa do pé. O brasileiro se tornou o artilheiro de sua equipe na competição com quatro gols.

A equipe basca tentou se recuperar rapidamente. Aos 22 minutos, Brais Méndez soltou a bomba e o goleiro ucraniano Andriy Lunin desviou com os punhos. E aos 27, Mikel Oyarzabal quase empatou depois de se livrar da marcação, mas o seu chute foi interceptado pelo goleiro.

Poucos minutos depois, Remiro evitou que outro brasileiro, Vinícius Júnior, ampliasse a diferença no placar. O atacante 'merengue' ficou diante do gol, mas o goleiro 'txuri-urdin' espalmou.

Durante grande parte do primeiro tempo, as vaias dos torcedores bascos contra Raúl Asencio podiam ser ouvidas quando o zagueiro tocava na bola. Mas depois de receber um cartão amarelo por derrubar Ander Barrenetxea quando avançava até a área nos acréscimos, a arquibancada proferiu um canto contra Asencio.

Ao saber disso, o árbitro José Sánchez Martínez interrompeu o jogo, cumprindo o protocolo de ações contra o racismo, a xenofobia e a intolerância no futebol. Uma mensagem foi enviada do sistema de alto-falantes para interromper os insultos.

Após o recomeço, a partida continuou com ritmo elevado e oportunidades de ambos os lados. Primeiro, Lunin interceptou uma cabeçada de Oyarzabal e, depois, o japonês Kubo. Segundos depois, Endrick respondeu mandando a bola no travessão após avançar entre os zagueiros.

As duas equipes continuaram a criar claras oportunidades de gol, mas sempre esbarravam nos goleiros, que tiveram grandes atuações.

