Gabinete de Segurança do México viaja aos EUA para reunião com Rubio

O Gabinete de Segurança do México se reunirá nesta quinta-feira (27) em Washington com o secretário de Estado americano Marco Rubio, em meio às negociações para evitar a imposição de tarifas de 25% às exportações mexicanas, informou a presidente Claudia Sheinbaum.

A delegação é integrada pelo chanceler Juan Ramón de la Fuente e os secretários (ministros) de Segurança, Omar García Harfuch; Defesa, Ricardo Trevilla, e da Marinha, Raymundo Morales, detalhou a presidente durante sua coletiva de imprensa matinal habitual desta quarta-feira (26).

"Vão se reunir amanhã [quinta-feira] em Washington com o secretário de Estado" dos Estados Unidos, explicou Sheinbaum.

Os funcionários mexicanos buscam "fechar o acordo de coordenação no âmbito de nossas soberanias", acrescentou.

O secretário de Economia, Marcelo Ebrard, também viajará a Washington para se reunir com as contrapartes americanas, informou nesta quarta sua assessoria de imprensa.

Na tarde de quinta, Ebrard manterá um encontro com Jamieson Greer, recém-confirmado como representante comercial dos Estados Unidos, e na sexta com o secretário de Comércio, Howard Lutnick, com quem já conversou em Washington na semana passada.

O governo mexicano busca um acordo com a gestão Trump para evitar a imposição de tarifas de 25% às exportações mexicanas, previstas agora para o próximo 2 de abril.

O magnata anunciou a medida no início de fevereiro ao acusar México e Canadá, seus parceiros no acordo comercial T-MEC, de permitirem a entrada de drogas e de migrantes sem documentos no território americano.

Posteriormente, Trump suspendeu a medida até 4 de março, depois que o governo de Sheinbaum concordou em enviar 10 mil militares à fronteira comum para combater o tráfico de drogas.

Nesta quarta, o magnata afirmou que as tarifas vão entrar em vigor em 2 de abril.

A presidente Sheinbaum também destacou nesta quarta o "diálogo" que manteve com o país vizinho durante o primeiro mês da presidência de Trump.

"É preciso resgatar os três telefonemas que tive com o presidente Trump. Chegamos a acordos e isso é bom, e esperamos que nesta ocasião não seja diferente, que possamos chegar a acordos", disse.

Em resposta a uma pergunta dos jornalistas, Sheinbaum também mencionou a possibilidade de buscar um encontro pessoal com o presidente republicano depois de 4 de março.

sem/yug/ai/mar/db/rpr/am