Mbappé desfalca Real Madrid na semifinal da Copa do Rei

O atacante francês Kylian Mbappé será desfalque para o Real Madrid no jogo de ida da semifinal da Copa do Rei contra a Real Sociedad, nesta quarta-feira (6), devido a fortes dores no dente do siso.

O técnico da equipe merengue, Carlo Ancelotti, declarou em entrevista coletiva na véspera da partida que Mbappé iria com a delegação madridista a San Sebastián, apesar de ter passado por cirurgia dentária. No entanto, segunda a imprensa espanhola, o jogador não passou bem a noite e Ancelotti o liberou da viagem.

O astro francês, artilheiro do Real Madrid com 28 gols e 39 jogos, poderá descansar antes de vários confrontos decisivos: a viagem a Sevilha para enfrentar o Betis no sábado, pelo Campeonato Espanhol, e o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, na próxima terça-feira, contra o Atlético de Madrid.

Outro desfalque para o duelo com a Real Sociedad é o uruguaio Federico Valverde, que apesar de ter treinado na terça-feira, está com dores na coxa esquerda.

O goleiro belga Thibaut Courtois também ficará em Madri por conta de uma fadiga na perna direita.

rsc/dam/cb