Ex-esposa do cirurgião francês sabia sobre seus abusos e não disse nada, afirma irmão do médico

Marie-France, a ex-esposa do ex-cirurgião francês Joel Le Scouarnec, acusado de estuprar e agredir sexualmente 299 pacientes, “estava ciente das ações do marido e não fez nada”, disse o irmão do médico ao tribunal criminal de Vannes, no oeste da França, nesta quarta-feira (26).

Ela “poderia ter mandado prender meu irmão”, disse ele, enquanto Marie-France insistiu que nunca teve a menor suspeita das tendências pedófilas do marido, apesar de vários documentos sugerirem o contrário.

Questionado pela juíza presidente, Aude Buresi, o irmão disse que não tinha “nenhuma prova” para sustentar suas alegações.

O irmão do ex-cirurgião não escondeu sua inimizade contra Marie-France e a acusou de “querer o marido por dinheiro”, de ter dormido com o primeiro marido de sua irmã, de ter tido um amante e até mesmo de ter feito avanços em direção a ele.

Ela também não escondeu sua raiva contra o irmão: “Acho que ele deveria ser preso até morrer, isso seria bom para a sociedade”, disse ela.

Cinco anos mais nova que o ex-cirurgião, ela alegou que cortou todos os laços com ele desde a denúncia em 2017 sobre o estupro de sua vizinha de seis anos, que levou à apreensão de cadernos e arquivos nos quais o médico registrava escrupulosamente os nomes de suas vítimas e a violência sexual que havia infligido a elas sob os efeitos da anestesia entre 1989 e 2014 em hospitais no oeste da França.

Dois filhos do ex-cirurgião Joel Le Scouarnec explicaram na terça-feira, em seu macro-julgamento, a devastação que o caso de seu pai trouxe para a família.

“Sua perversão explodiu como uma bomba atômica em nossa família”, disse seu filho mais velho, de 42 anos, ao tribunal de Vannes.

“Não sei de onde veio essa perversão. Nem mesmo a entendo”, disse o filho, que comparou seu pai ao ‘Dr. Jekyll e o Sr. Hyde’, um símile também usado por sua mãe e ex-mulher do cirurgião de 74 anos.

O caso causou indignação e repulsa na França, que ainda está se recuperando das recentes revelações do julgamento de Dominique Pelicot, condenado por recrutar dezenas de estranhos para estuprar sua esposa sedada.

